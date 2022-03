Caso dirigenti rimane ancora aperto, Collura conferma la volontà di dimettersi

Gela. A Palazzo di Città si cerca di arrivare ad un equilibrio, anche sul piano della tenuta burocratica. I problemi, però, ci sono e per ora non sembra possibile individuare soluzioni immediate. La questione dei dirigenti è stata toccata anche in giunta, con una proposta di modifica del regolamento dell’ente, che dovrebbe ridurre da trenta a quindici giorni il termine di pubblicazione del bando, per l’individuazione del nuovo dirigente, da destinare al settore ambiente, uno dei più delicati. Ad oggi, non è stato selezionato. L’ingegnere Grazia Cosentino ha ormai deciso di lasciare il municipio e non pare intenzionata a fare passi indietro. Oggi, anche l’architetto Antonino Collura ha rinnovato la sua scelta di dimettersi dalle funzioni dirigenziali. Al momento, è tra i pochi dirigenti a disposizione e si sta occupando di settori, con carichi sempre maggiori, dai lavori pubblici all’ambiente (compreso il servizio rifiuti). Il dirigente si sarebbe aspettato risposte diverse dal sindaco, soprattutto dopo il primo preavviso di dimissioni, che aveva avanzato. L’architetto ha più volte chiesto di poter gestire in maniera diversa i suoi incarichi dirigenziali, senza dover affrontare carichi, considerati impossibili da sostenere. Il servizio rifiuti è tra quelli più complessi da portare avanti, visto che a fine marzo scade la proroga alla campana Tekra.