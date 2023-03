Catania-Fausciana: amici da sempre, rivali nel derby

Gela. Si avvicina sempre di più il derby di domenica che vedrà il Gela di mister Fausciana affrontare il Vittoria di mister Catania allo stadio Vincenzo Presti. Il Vittoria si presenterà con la solita formazione, fatta eccezione del capitano Iapichino squalificato nell’ultima gara contro l’FCM Misterbianco. Proprio nell’ultima partita, un dirigente vittoriese avrebbe aggredito l’arbitro causando, oltre ad ammende alla società, la chiusura delle porte dello stadio ai tifosi per le prossime due gare casalinghe. È notizia delle ultime ore il danneggiamento dell’autovettura dell’arbitro della gara, si valuta adesso se concedere il nulla osta ai tifosi per la trasferta di Gela.

Da parte dei sostenitori gelesi invece in settimana l’attesa si è tanto sentita, con una prevendita andata a gonfie vele e uno stadio che si prospetta sold out per domenica. Si tratta di una sfida particolare anche dal punto di vista personale per i due allenatori, legati da un’amicizia che li lega da tanti anni, tenendo anche conto del fatto che mister Alessio Catania affronterà la squadra della sua città da avversario.