Centrodestra, parte il confronto: nessun candidato imposto e modello Caltanissetta in forse

Gela. Probabilmente, è scattata l’ora, nel centrodestra locale, per dare un volto ad un’alleanza per le amministrative, non affatto scontata. Il blocco già precostituito sembra solo un’immagine di copertina che va confermata con i contenuti di un’intesa da concordare. Domani, dovrebbe tenersi un primo vertice ufficiale, dopo mesi di contatti telefonici e riunioni più o meno informali, comunque prettamente interne ai partiti. Certezze vere non sembrano essercene. Le segreterie dei partiti d’area sono al lavoro per trovare gli incastri giusti. Non si parte però dal modello Caltanissetta. Sembra proprio che il ticket Forza Italia-Fratelli d’Italia, che ha fatto da sfondo alla coalizione nissena per le amministrative, non trovi terreno fertile in città. Il confronto dovrà essere aperto e alla pari, tra tutti. I meloniani, in predicati della guida dell’alleanza (dopo aver ceduto il passo ai forzisti a Caltanissetta) dovrebbero presentarsi con almeno due nomi di papabili a sindaco. Però, c’è già chi non li ritiene né vincolanti né decisivi per le sorti dell’alleanza in costruzione.