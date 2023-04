“Città tradita dal sindaco, si dimetta subito”, Cascino: “Ha dimostrato incapacità amministrativa”

Per Cascino, che già prima di aderire alla Dc faceva parte della maggioranza del primo cittadino, il depotenziamento politico del progetto dell’avvocato è ormai palese. I cuffariani hanno preso le distanze. “Non si può imporre alla città un governo che non ha i numeri – dice ancora – non si può andare avanti con cinque o sei consiglieri. Greco dovrebbe riflettere anzitutto sulle sue scelte. Se oggi la sfiducia riporta le firme di ben sei ex consiglieri di maggioranza, un motivo ci sarà. Abbiamo preso atto che non ha le doti giuste per affrontare il governo di una città, difficile e in crisi ma dalle mille potenzialità. Doveva essere la svolta invece la sua amministrazione si è rivelata incapace di dare risposte. Il servizio rifiuti va avanti a proroghe e quello idrico continua ad essere costellato da distacchi e disagi. Ora, a rischio ci sono anche i progetti. Si dimetta”.