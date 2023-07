Civici aprono la “terza via”? Incontri anche con forze di centrodestra: “Non siamo isolati”

Gela. “Politicamente isolati? Assolutamente no”. I civici di “Una Buona Idea”, che continuano ad essere un perno importante negli equilibri attuali dell’assise civica, allo stato sembrano muoversi in territori di confine politico. Né con il centrodestra della sfiducia né con i progressisti. Il voto sull’Unione dei Comuni ha fatto alzare le difese del gruppo civico. C’era un’intesa ampia che coinvolgeva anche i pro-Greco, soprattutto in chiave anti-centrodestra. I consiglieri di “Unità progressista”, però, nella seconda votazione hanno mantenuto la loro presenza in aula, consentendo di far passare la griglia voluta proprio dal centrodestra. “L’accordo c’era – dice il consigliere civico Davide Sincero – mi spiace che il consigliere Ascia sembra cadere dal pero. Non si è concretizzato perché forse lei non l’ha rispettato. E’ venuto meno un concetto per noi essenziale, il rispetto dei patti. Se è accaduto per l’Unione dei Comuni, mettendo a rischio anche la nostra rappresentanza, potrà accadere anche in altri contesti. E’ saltato un patto sancito davanti ad importanti esponenti politici. Il Movimento cinquestelle dovrebbe iniziare a riflettere su quello che è accaduto, sempre che si sia verificato a loro insaputa. Se i patti erano cambiati, sarebbe bastato dirlo”. I civici, in questi mesi assai convinti dalla linea della “responsabilità” sostenuta dal fronte di centrosinistra, ora si sono decisamente irrigiditi. “Andiamo avanti per la nostra strada – dicono Di Stefano e Sincero – non abbiamo paura di presentare il nostro progetto e andare anche da soli. Rimaniamo aperti a qualsiasi interlocuzione”. Nei prossimo giorni, ci saranno incontri interni. Il secondo movimento, fuori dai partiti, dovrebbe essere presentato entro il 25 luglio. Oggi, i civici sono stati impegnati in incontri politici, a Catania, con esponenti di centro e centrodestra. I rapporti con gli autonomisti non sono mai venuti meno, nonostante la decisione di lasciare la giunta Greco.