“Code estenuanti per i tamponi”, Bennici: “Controlli e rafforzare strutture strategiche”

Gela. Maggiori controlli e un monitoraggio, anche attraverso le forze dell’ordine. Il consigliere comunale Sandra Bennici indica quali sono le priorità per evitare che il numero dei contagi, ormai massiccio, metta in tilt il sistema locale, anche nel drive-in di Brucazzi. “File lunghissime presso le farmacie in attesa di un antigienico, file chilometriche in contrada Brucazzi. In città, gli operatori sanitari stanno lavorando intensamente, con dedizione e sacrificio, nel tentativo di affrontare nel migliore dei modi l’ennesima emergenza. Anche nel drive-in di contrada Brucazzi la situazione sull’ordine pubblico sembra fuori controllo. La lunga attesa determina pericolose situazioni di intolleranza che potrebbero scaturire in atti di violenza. E’ necessario – dice Bennici – che il sindaco accerti con la dovuta sollecitudine la reale condizione nella quale, al momento, si trovano ad operare le unità addette in contrada Brucazzi, per dare un aiuto in termini di sicurezza e regolamentazione degli accessi, ricorrendo alla prefettura e alla questura, se ritiene che i presidi siano da rafforzare senza ulteriore indugio”.