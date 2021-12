Niente quarantene per i vaccinati e super green pass, cosa cambia da gennaio

Gela. Niente quarantena per chi ha tre dosi di vaccino. Il forte aumento dei contagi, che sfiora i 100 mila casi giornalieri, rischia di paralizzare la nazione, così il governo, dopo aver ascoltato il parere del Cts, ha optato per un annullamento della quarantena per chi ha la terza dose. C’è intesa invece per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2, che sono di colpo diventate introvabili ed a prezzi più alti. Si va verso apposite convenzioni con le farmacie.

Il nuovo decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applichi per chi ha la terza dose di vaccino e abbia avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al covid (ma anche ai vaccinati che abbiano completato il ciclo di due dosi o siano guariti entro il limite degli ultimi 120 giorni).

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, i vaccinati con terza dose devono comunque indossare mascherine Ffp2 e devono effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

La quarantena o l’autosorveglianza finisce all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati (con trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, si determina in automatico la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza). Per le persone non vaccinate continueranno invece a essere applicate le attuali regole (quarantena di 10 giorni).

Il nuovo testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass Rafforzato.