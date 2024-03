Colpi di pistola in via Niscemi, in aula minore conferma: “Sono stato io a sparare”

Gela. Ha confermato quello che aveva già riferito in fase di indagine, ammettendo di aver sparato, in via Niscemi, mentre era a bordo di un’auto, condotta da un maggiorenne (che ha già definito la sua posizione con un patteggiamento). Il minore che fece fuoco, verso un ambulante e due suoi conoscenti, è stato sentito questa mattina, nel corso del dibattimento che si tiene davanti ai giudici del tribunale minorile di Caltanissetta. E’ accusato delle lesioni causate ai feriti, che comunque vennero colpiti solo di striscio dai proiettili, della detenzione dell’arma ma anche di aver agito con metodo mafioso. In base alla sua ricostruzione, l’azione, messa a segno in pieno giorno e in un tratto molto transitato, sarebbe da ricondurre a dissidi probabilmente alimentati da un rapporto sentimentale con una ragazza. Aspetti che saranno al vaglio dei giudici nisseni.