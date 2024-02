Compostaggio, verifica voluta da Lorefice: interrogazione in aula, “macchinario per emissioni”

Per Farruggia, comunque, il sistema di Brucazzi sconta un’inadeguatezza tecnica. “Non si produce compost di qualità e non a caso si finisce in discarica a Timpazzo e ancora è sottodimensionato rispetto alle esigenze dei Comuni”, ha riferito. Secondo i grillini, quel sistema non può stare a Brucazzi ma va eventualmente adeguato e trasferito proprio a Timpazzo. Il senatore Lorefice aveva già chiesto atti all’indomani dei danneggiamenti che hanno rallentato la ripartenza dell’impianto.