Condotte dismesse, atti Enimed trasmessi in Comune: Vinca per progetto di decommissioning

Gela. Un piano piuttosto ampio di decommissioning, con la rimozione delle condotte per gli idrocarburi ormai dismesse. I tecnici di Enimed hanno avviato tutte le procedure per la fase di valutazione di incidenza ambientale del progetto, attraverso la trasmissione degli atti agli uffici comunali. Si prevede di rimuovere un lungo tracciato sotterraneo, che per lo più si estende in terreni e aree incolte. Tra le carte delle procedure in atto, c’è la relazione tecnica, con la quale l’azienda del settore upstream delinea la tipologia degli interventi di rimozione. Si prevedono interventi di pulizia impiantisca preliminare, demolizione e rimozione. “Le condotte da rimuovere sono state adibite al trasporto di idrocarburi liquidi e successivamente poste fuori esercizio previa ciecatura alle estremità”, riporta la relazione tecnica trasmessa agli uffici comunali. Le linee destinate al decommissiong sono quelle che vanno dalle aree pozzo Gela 12-53-59 al cluster A, dalle aree pozzo Gela 18 al cluster A2 e infine dal pozzo Gela 25 al cluster A. In passato, si aprì il dibattito sull’inserimento delle aree di pozzo e di quelle delle condotte nel Sito di interesse nazionale per le bonifiche. Inizialmente, non erano ricomprese.