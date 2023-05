Contributo per le spese della mensa scolastica, passa atto d’indirizzo: copertura fino al 90 per cento

Gela. Nelle ore che si sono rivelate decisive per l’approvazione della delibera dei riaccertamenti, l’amministrazione comunale ha anche accolto la proposta sostenuta soprattutto dall’assessore Salvatore Incardona. E’ passato l’atto di indirizzo che prevede di autorizzare il sistema per la copertura del contributo in favore delle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia (fino a sei anni). Si potrà arrivare ad un abbattimento fino al novanta per cento dei costi per il servizio mensa. Il contributo, per l’anno scolastico 2021-2022, verrà erogato in base ai dati Isee. Le disponibilità finanziarie assegnate a Palazzo di Città ammontano ad 86 mila euro.