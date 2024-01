Cosa nostra e stidda ancora attive sul territorio, apertura anno giudiziario: “Aumento reati droga”

Caltanissetta. In aumento le iscrizioni per reati legati al traffico e allo spaccio di droga, diminuiscono invece quelle per contestazioni di mafia. I dati sono stati indicati dal presidente della Corte d’appello di Caltanissetta Giuseppe Melisenda Giambertoni e dal procuratore generale Fabio D’Anna, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Sono 8.966 i procedimenti sopravvenuti contro indagati noti nelle procure ordinarie del distretto di Caltanissetta, a fronte dei 9.397 dell’anno precedente, con un decremento del 5 per cento. La durata media di definizione dei procedimenti si è ridotta da 891 giorni a 773. In calo del 33 per cento le iscrizioni per associazione a delinquere di stampo mafioso, aumentano invece del 38 per cento i reati per traffico di sostanze stupefacenti, così come aumentano furti e rapine. Nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione si registra una diminuzione delle iscrizioni del 23 per cento. Per quanto riguarda la violenza di genere, si registra un lieve aumento del reato di stalking, le cui iscrizioni sono passate da 242 a 251. Sono invece 341 i reati ricadenti nell’alveo del cosiddetto Codice Rosso”. Melisenda Giambertoni, all’inizio della sua relazione, ha citato gli importanti procedimenti definiti nei casi Montante e Saguto e in quello che vedeva imputato il capo di Cosa nostra Matteo Messina Denaro per le stragi di Capaci e via D’Amelio. E’ stato ribadito che le due organizzazioni di mafia, Cosa nostra e stidda, sono ancora presenti sul territorio, a partire da Gela.