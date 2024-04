Cosentino alla guida del patto largo centrodestra-moderati: per Casciana possibile vicesindacatura

Il consigliere comunale FdI, per settimane è stato la proposta principale avanzata nei tavoli ufficiali e non. Ora, gli è stata chiesta una disponibilità per un ruolo attivo in amministrazione. Sarebbe quindi l’eventuale vice, qualora Cosentino venisse eletta sindaco. Forse, è pure un tentativo di evitare scossoni interni a Fratelli d’Italia e nella coalizione che si sta affidando ad un candidato non di partito, secondo alcuni espressione principalmente dell’area cuffariana e forzista. Il patto largo tra centrodestra ufficiale e moderati, infatti, deve fare i conti, nella stessa area, con “Alleanza per Gela”, che fuori dal blocco ha scelto un altro meloniano, il consigliere comunale Salvatore Scerra, candidato a sindaco e senza obblighi politici verso i partiti. C’è chi teme che possa esserci un’emorragia nei partiti, potenzialmente capace di allontanare gli scontenti, riducendo la capacità elettorale della coalizione. Casciana pare abbia preso tempo, per valutare se accettare o meno.