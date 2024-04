“Alla ricerca dell’arte nascosta”, le telecamere di Tg2 dossier in città

Gela. Gela nell’approfondimento giornalistico del Tg2, in onda sabato 13 aprile, su Rai2, dalle 23, e in replica domenica 14 aprile dalle 8 del mattino. Il nostro paese è celebre in tutto il mondo per la ricchezza di opere d’arte, Tg2 Dossier, a cura di Francesco Vitale, indaga alcune delle numerose bellezze rimaste ancora celate.Nel Dossier di sabato 13 aprile alle ore 23.00, “Alla ricerca dell’arte nascosta”, Laura Pintus va alla scoperta di luoghi inaspettati di Napoli, Roma e della siciliana Gela, scrigni di fascino e storia spesso oscurati dalle mille stratificazioni edilizie e dall’incuria.A Napoli, per vedere i tesori archeologici che risalgono all’antica Neapolis nel quartiere Sanità, chiese abbandonate rinate grazie all’opera di un giovane artista contemporaneo mentre, la credenza popolare dona bellezza anche alla morte nel cimitero delle Fontanelle e nel Complesso museale santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. A Roma le telecamere del Tg2 documentano eccezionalmente il restauro di una volta affrescata da Pietro da Cortona ela storia inedita di un’antica domus intatta e inaccessibile per il pubblico che mostra la fragilità di raffinati affreschi.In Sicilia, una delle città meno turistiche, Gela, legata agli stabilimenti di petrolchimico, si svela nei suoi più profondi contrasti.