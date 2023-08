“Costi per gli eventi dello sbarco? Zero”, Incardona: “C’è chi vuole fare solo confusione”

Gela. Nella fase preparatoria e in piena emergenza finanziaria hanno tenuto banco per diversi mesi. Intorno ai costi degli eventi dello sbarco alleato, quest’anno con l’avvento dell’ottantesimo anniversario, ancora adesso c’è chi chiede approfondimenti ulteriori. Il consigliere comunale Dc Vincenzo Cascino potrebbe presentare un’interrogazione sul tema. Ha indicato l’esigenza di maggiore chiarezza, soprattutto per la città. “Mi spiace che da un consigliere così esperto, che dovrebbe conoscere gli strumenti che la disciplina in materia gli mette a disposizione, arrivino simili richieste – dice l’assessore Salvatore Incardona che insieme al sindaco Lucio Greco ha seguito l’intero sviluppo degli eventi – avrebbe potuto effettuare un accesso agli atti e acquisire informazioni. Penso, invece, che si dimostri, su questo tema, piuttosto impreparato. I costi degli eventi dello sbarco? Devo rispondere semplicemente, zero. L’ente comunale non ha speso somme per i tre giorni degli eventi. Non ci sono impegni spesa e se ci fossero stati costi li avremmo indicati negli atti pubblicati anche on line”. L’esponente della giunta Greco ribatte anche sulle valutazioni che Cascino ha posto rispetto al riscontro di queste manifestazioni, ritenute senza un vero ritorno per la città. “Forse, il consigliere Cascino non ha visto le immagini – prosegue Incardona – gli eventi istituzionali hanno avuto un gran seguito, con rappresentanze anche straniere giunte in città, sia civili che militari. Abbiamo avuto alte autorità militari statunitensi e la banda militare. Ci sono stati i vertici della base Usa di Sigonella e il console. Tanti hanno usufruito di strutture albeghiere e di ristorazione. Dispiace constatare che qualcuno cerca di creare confusione”. Una “confusione” che per Incardona si tende a generare anche rispetto al prelievo dal fondo di riserva del sindaco, da quasi sessantamila euro.