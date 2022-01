Covid, in città superarti i 4 mila contagi: altri 355 positivi

Gela. L’incidenza massiccia del contagio Covid, in città, fa schizzare il numero complessivo dei positivi, oltre quota 4 mila. Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati registrati altri 355 positivi, in isolamento domiciliare. Il totale, in città, arriva a 4.214. I guariti sono solo 24. Non risultano altri ricoveri.