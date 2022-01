Hub vaccinale, dal 15 gennaio terze dosi su prenotazione: Asp, “open day per prime dosi”

Gela. Il drastico aumento del contagio Covid, in città e in tutti gli altri centri della provincia, sta creando attese di ore, anche negli hub vaccinali. Non solo le code estenuanti per i tamponi, ma ora anche quelle per le dosi di vaccino. Da Asp arrivano nuove regole, valide dal 15 gennaio, per tutti gli over 12. L’open day è previsto solo per le prime dosi, mentre la seconda vaccinazione verrà programmata, dopo aver effettuato la prima. Le terze dosi saranno inoculate solo con prenotazione, sulla piattaforma regionale. Da lunedì, il termine tra seconda e terza dose è passato da 150 giorni a 120 giorni. La terza dose è permessa anche nella fascia di età 12-15 anni, se si tratta di soggetti fragili. L’hub di riferimento, in città, rimane quello del PalaCossiga.