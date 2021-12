Covid, segnalazioni da pazienti positivi: “Impossibile contattare Asp”

Gela. L’aumento dei casi di Covid in città, dove è stata già superata abbondantemente la soglia dei 600 positivi sta creando però disagi anche a livello organizzativo. Giungono segnalazioni da pazienti, risultati positivi e in isolamento domiciliare, che a distanza di giorni non riescono ancora a contattare Asp nè hanno ricevuto riscontri dagli uffici dell’Azienda sanitaria. C’è chi è risultato positivo già la scorsa settimana e ancora oggi attende riscontri. “Utilizzando i numeri telefonici previsti, non si riesce mai a contattare gli uffici di Asp – dice una paziente risultata positiva e in isolamento domiciliare – gli addetti non rispondono oppure si limitano ad attivare un ripetitore vocale o addirittura a riagganciare”.