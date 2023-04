Crisi finanziaria, conclusi i riaccertamenti: lungo confronto con il segretario

La staffa della sfiducia non è un peso indifferente, ma pare che anche nel corso del tavolo odierno sia emersa l’intenzione dell’amministrazione di andare avanti per rispettare le scadenze sugli atti finanziari e poi trasmettere i correttivi ai magistrati contabili. Salvo accadimenti per ora non ipotizzabili, il sindaco dovrà comunque presentarsi in aula per la sfiducia ma gli alleati e gli assessori vogliono arrivarci con in mano i primi risultati finanziari.