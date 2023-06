Di Stefano: “Attacchi da esponenti centrodestra senza argomenti, noi ci mettiamo la faccia”

Gela. I “responsabili” alzano il muro politico e si smarcano da qualsiasi accostamento all’avvocato Greco e ai suoi fedelissimi. Le dimissioni, ribadiscono, non sono state un escamotage per consentire al sindaco di ritornare a Palazzo di Città. “E’ tutto molto lineare – dice l’ex numero due della giunta Terenziano Di Stefano – noi vicini a Greco? Se lo fossimo veramente, perché avremmo dovuto chiedere le dimissioni, ottenendole? Per quale ragione avremmo dovuto lasciare la giunta, come abbiamo fatto?”. Secondo l’esponente civico, l’accostamento al gruppo di Greco è il risultato di un tentativo di attacco costante, a danno di “Una Buona Idea”. “Non si tratta neanche di un attacco che arriva dal centrodestra – precisa – sono solo alcuni esponenti di quell’area politica. Sono privi di argomenti e quindi preferiscono attaccarci in questo modo. Noi siamo sempre stati coerenti. Andiamo in aula e ci mettiamo la faccia, per la città. Sono altri che non dicono la verità. Non dimentichiamo che c’era chi si diceva pronto a ritirare le firme alla mozione. Ci sono stati scontri interni ai gruppi consiliari, che però si cerca di nascondere. In tutte queste accuse, di politico non c’è nulla”. L’ex assessore civico insiste sul punto della “responsabilità”. “Spero che si riesca a chiudere prima possibile l’iter del rendiconto – sottolinea – sarebbe un punto importante per la città. Come gruppo, valuteremo la relazione dei revisori. Bisogna evitare il dissesto”. I civici non hanno mai condiviso le scelte del centrodestra intransigente, anche dopo aver lasciato la giunta del sindaco Greco. Ancora una volta, con le dimissioni chieste all’avvocato, è stata netta la distanza dal grosso del centrodestra che ha insistito fino alla fine sulla sfiducia.