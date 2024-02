Diabete e alimentazione, nuovo appuntamento alla libreria Orlando

Gela. Si tiene alla Liberia Orlando, oggi pomeriggio alle 17:30, il terzo appuntamento con l’associazione Odv diabete 3. La dottoressa Roberta Scerra introdurrà i partecipanti alla conta dei carboidrati, un metodo utilissimo utilizzato da chi convive con questa patologia. Perché l’aumento della glicemia post-prandiale, dopo un pasto misto, è determinato, non solo ma principalmente dal quantitativo di carboidrati consumati. La conta dei carboidrati nel diabete (CHO counting) è un metodo che nasce per pianificare il pasto del paziente diabetico (in particolare con diabete tipo 1) e determinare la dose d’insulina necessaria per metabolizzare la quantità di carboidrati consumati.