Dibattito dem, Letta risponde a Di Cristina: “Anche a Gela lavoriamo per l’alternativa”

Gela. Un dibattito a distanza, tra il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, e quelli dei territori. Nel confronto, “virtuale”, organizzato da radio “Immagina”, proprio Letta ha risposto al segretario provinciale dem, Peppe Di Cristina. L’esponente locale del Pd ha posto considerazioni legate al rilancio del sud Italia, a partire da territori come Gela e la provincia di Caltanissetta. Ha sottolineato la necessità di non perdere mai di vista il bisogno di una vera “moralità politica”, a supporto di chi lavora e opera onestamente. “Ha ragione Peppe – ha risposto Letta – questo sarà l’anno della Sicilia, con elezioni nel Comune di Palermo e alla Regione. Noi ci siamo e siamo pronti a supportare i territori. A Gela e in provincia di Caltanissetta, daremo sempre pieno supporto, per lavorare ad un’alternativa vincente. Noi ci siamo e vi aiuteremo. L’esperienza politica di Musumeci è ormai politicamente al capolinea, come ha dimostrato il voto per i grandi elettori. Mezzogiorno significa tante cose e insieme lavoreremo per cogliere le tante occasioni, previste dal Pnrr. Iniziamo, intanto, con l’alternativa politica”.