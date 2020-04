“Dichiarazioni “Libera-mente” inaccettabili”, Greco: “Dimenticano veri responsabili”

Non è la prima volta che i consiglieri di “Libera-mente”, che sono parte integrante della maggioranza, prendono le distanze dalle decisioni della giunta e hanno spiegato chiaramente che nell’emergenza “la politica non è chiamata a sperare. E’ chiamata ad organizzare, predisporre, battere il pugno se serve e su questo noi non accetteremo mediazioni di alcuna natura”. Secondo i consiglieri non ci si può limitare al “possibile”, chiamando in causa direttamente la giunta che sostengono. “Non può sfuggire ai tre consiglieri comunali di “Libera – mente” che la sanità, gestita con logica aziendalistica, è stata parecchio trascurata negli anni e molti, anche nella nostra città, l’hanno utilizzata esclusivamente per generare profitti e potere, anche politico – aggiunge Greco – bisogna ritrovare lo spirito del servizio pubblico e lottare per rendere le nostre strutture efficienti e in grado di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche. Questo sarà il mio impegno per il prossimo futuro, nella speranza di avere al mio fianco anche la parte migliore della città, compresi i tre consiglieri comunali di “Libera-mente”. Il sindaco sembra voler avvertire tutti, in questa fase non vuole che qualcuno alzi la posta, alimentando lo scontro, senza tenere in considerazione quello che è stato fino ad oggi lo scacchiere della sanità in città.