Dissesto, è ufficiale: la dichiarazione in aula consiliare il 7 novembre

Gela. Come avevamo riferito, la dichiarazione di dissesto va in aula consiliare. La seduta per discuterla è stata ufficialmente convocata per il 7 novembre. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha formalizzato la data e il relativo ordine del giorno. Oltre alla dichiarazione di dissesto, sono previste due variazioni di bilancio per il settore servizi sociali e il regolamento sulle forniture idriche alle utenze non servite (altro capitolo assai controverso). Questa mattina, la conferenza dei capigruppo non ha raggiunto la soglia minima dei presenti e Sammito ha dato seguito alla convocazione.