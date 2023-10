Dissesto, Sammito: “Incontro tra amministrazione e consiglio è necessario, servirà a tutti”

Gela. Il consiglio comunale, in questa fase di forti incertezze finanziarie, in serata si confronterà con le variazioni di bilancio, comprese quelle con parere negativo dei revisori (lo scoglio sicuramente più insidioso). L’assise civica attende inoltre di capire quali mosse verranno formalizzate dall’amministrazione nell’iter del dissesto dell’ente comunale. La linea è stata tracciata e la settimana in corso potrebbe essere importante. Il consigliere pro-Greco Luigi Di Dio si è già espresso per la necessità di un confronto sul tema dissesto tra amministrazione ed esponenti che sostengono il sindaco. Dall’opposizione, inoltre, l’indipendente Paola Giudice ha chiesto che l’avvocato Greco riferisca in aula. “Penso che una riunione tra l’amministrazione comunale e l’intero civico consesso sia necessaria – dice il presidente del consiglio Salvatore Sammito – il confronto deve esserci in presenza del segretario generale e del commissario nominato dalla Regione. In questo modo, l’intero consiglio verrà messo al corrente della procedura che sarà adottata per la dichiarazione di dissesto e di tutti gli aspetti che si legano a questa decisione”.