Ecco i primi bravissimi al Liceo Scientifico ed a Scienze Umane

Gela. Inizia la carrellata di centisti, freschi di esami di maturità alle scuole superiori. L’ultima prova orale è ancora in corso ma in alcune classi gli esami si sono conclusi ed i risultati sono stati affissi in bacheca. Come sempre il Quotidiano di Gela pubblicherà giorno dopo giorno nomi e foto dei centisti. Chi intende comunicarlo alla redazione potrà usare messanger della pagina Facebook oppure con una mail a [email protected]

Alla V BL del liceo Scientifico Elio Vittorini sono 5 i centisti: Gloria Gatto, Sofia Tuccio, Giulia Maria Romano, Alessandro Vella e Martina Ventura (nelle foto).