“Librarsi”, l’opera di Cumbo riqualifica largo San Biagio

Gela. “Librarsi” per riqualificare largo San Biagio. Dove per decenni c’è stata la presenza di una stazione di servizio, poi dismessa, il locale Rotary ha scelto di puntare sull’opera commissionata all’artista Leonardo Cumbo e patrocinata dal Comune di Gela.

“Questo è il quarto intervento nell’anno rotariano che operiamo nella nostra città- ha dichiarato il presidente del Rotary club Valentino Granvillano- Abbiamo scelto questo luogo proprio perché oltre a necessitare di una riqualificazione vanta una posizione strategica rispetto alla biblioteca che speriamo vedere riaperta al più presto.”

Leonardo Cumbo è già noto in città per l’opera “Attrazione repulsiva”, esposta sul lungomare e raffigurante due uomini nella gara di tiro alla fune. La scultura “Librarsi” è stata realizzata in circa tre mesi dal maestro scultore all’interno dei locali del istituto Majorana i cui studenti hanno partecipato alla realizzazione della stessa grazie ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (in breve PCTO), ex alternanza scuola-lavoro.

“l’opera si presta a diverse interpretazioni. In primis vuole essere un omaggio alla cultura- è così che l’artista Leonardo Cumbo ha descritto la sua ultima opera- È un po’ la storia dell’umanità, un modo diverso per raccontare la sua evoluzione . Il blocco in pietra si trasforma in legno e quindi in carta. La carta diventa libro e le pagine del libro si trasformano in uccello perché la cultura intesa come conoscenza e sapienza ci eleva.”