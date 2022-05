Ecoplast 3-0 Ribera: è finale playoff contro Vigata

Il prossimo appuntamento è fissato per questo weekend, con la formazione gelese che affronterà il Vigata a Porto Empedocle nella gara d’andata. Per quanto riguarda l’Under 13, i giovanissimi hanno perso a Caltanissetta contro la Kanguro per 2-1. Il prossimo appuntamento per loro sarà invece mercoledì 25 maggio, in un triangolare con Limpiados Licata e Kanguro Caltanissetta che deciderà chi sarà a vincere la fase territoriale del Comitato Akranis.