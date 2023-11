Ecoplast, dopo Sandro Caci tesserato anche il coach Giovanni Blanco

Il roster, così facendo, può essere considerato completo e pronto per il campionato di Serie C iniziato domenica scorsa ad Agira con la vittoria della società gelese per 3-1. Ciò dimostra che le ambizioni in casa Ecoplast sono alte e non manca sicuramente l’entusiasmo, specialmente dopo la cavalcata che li ha portati dalla Prima Divisione maschile alla Serie C in due anni.