Emergenza Coronavirus, “nessun caso sospetto in città”: 5 mila mascherine al “Vittorio Emanuele”

Gela. La psicosi Coronavirus non ricalca per nulla i dati ufficiali, quelli resi noti dall’Asp di Caltanissetta. “Nessun caso sospetto in città”. Lo ha ribadito il responsabile del pronto soccorso Gaetano Orlando e la stessa indicazione giunge dal vertice di questa sera in prefettura. A breve, ogni sindaco riceverà un protocollo attuativo. L’Asp ha destinato cinquemila mascherine al “Vittorio Emanuele”, ma mancano i tamponi. Ne sono stati ordinati cento. Per ora, vengono analizzati solo a Caltanissetta, in attesa di riceverli.