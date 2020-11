Emergenza Covid, in città parte lo screening a tappeto per studenti delle superiori

Gela. In città, dopo interlocuzioni con Anci Sicilia, sarà avviato il monitoraggio regionale tramite tamponi rapidi destinato alla popolazione scolastica. E’ necessario individuare sul nascere e circoscrivere tutti i focolai e, con particolare riferimento all’universo della scuola, Anci e Regione Sicilia hanno stabilito delle date per sottoporre a screening alunni, docenti e personale delle scuole superiori. Il sindaco Lucio Greco, insieme agli assessori alla salute Nadia Gnoffo e all’istruzione Cristian Malluzzo, ha voluto in città le giornate dedicate a questo screening specifico, fondamentale per aggiungere un ulteriore tassello al quadro già noto dell’emergenza in città, e ha insistito affinché le date fossero ravvicinate. L’Asp si è attivata per effettuare i tamponi già domenica 8 e lunedì 9 novembre, dalle 9 alle 18 all’ex terminal bus della zona industriale, nella sede di “Trinacria Emergency” che, ancora una volta, ha messo delle aree a disposizione. Sono previsti 400 tamponi al giorno, 800 in tutto. Domenica lo screening riguarderà gli istituti “Morselli”, “Eschilo”, “Sturzo” e professionale; lunedì, gli istituti “Vittorini” e “Majorana”.