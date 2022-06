Emergenza incendi nelle aree incolte, a Settefarine fiamme a ridosso di una scuola

Gela. Continuano senza sosta gli incendi di sterpaglie in città e questa volta si sono rischiati danni seri. A prendere fuoco, come accade sistematicamente ogni anno, stavolta è stato il terreno adiacente al plesso San Sebastiano dell’Istituto Don Bosco, nel quartiere Settefarine.

Un rogo che in pochissimi minuti si è alimentato delle erbacce all’interno dell’area tra la chiesa e la scuola e ha lambito il recinto dell’istituto. È successo ad inizio settimana. Attimi di panico per i docenti e gli alunni, il rogo si è sviluppato proprio intorno alle 13:30, orario in cui gli studenti escono da scuola anche se, solo perché siamo ormai agli sgoccioli dell’anno scolastico, fortunatamente erano poche le persone che si trovavano all’interno dell’istituto.