Esposti all’amianto, Biundo: “Visite specialistiche continuano ad essere effettuate in città”

Gela. “Gli esposti all’amianto hanno tutte le garanzie per l’effettuazione delle visite specialistiche in città”. Il dottor Antonino Biundo, che da anni segue il progetto di monitoraggio per i lavoratori che sono stati a contatto con le polveri di amianto, spiega che fino ad oggi “le visite continuano ad essere fatte regolarmente in città”. Risponde in questo modo a quanto riferito invece dal presidente della sezione locale Ona, Salvatore Granvillano. Dall’Osservatorio amianto, infatti, hanno segnalato che tanti lavoratori sottoposti al monitoraggio rischiano di doversi spostare a Caltanissetta per gli accertamenti.