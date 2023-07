FdI apre la strada per le amministrative, dipartimenti e programma: “Diamo stabilità alla città”

Gela. “Una città normale” che parta da un programma di rilancio. I meloniani di Fratelli d’Italia il primo passo ufficiale lo muovono con i dipartimenti. Dirigenti e new entry del partito si occuperanno di specifici settori e la struttura del gruppo locale si amplia. Il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, i consiglieri comunali Vincenzo Casciana, Salvatore Scerra, Pierpaolo Grisanti e Ignazio Raniolo, in serata, hanno tenuto a battesimo il “nuovo” partito. Non più un gruppo “del 3-4 per cento” ma un’entità che vuole avere un ruolo importante nell’alleanza di centrodestra per governare la città. “Abbiamo il dovere di costruire un governo di centrodestra stabile”, ha spiegato Scuvera. Al contempo, nessuno si discosta dalla linea dell’unità della coalizione. I meloniani si muoveranno lungo un perimetro comunque alternativo a quello dell’amministrazione Greco. “Abbiamo ormai dato quello che era possibile dare all’opposizione – ha detto Scerra – in questi quattro anni è stato come parlare ad un muro. Ora, dobbiamo amministrare la città”.



Il capogruppo Vincenzo Casciana, il presidente della commissione bilancio Pierpaolo Grisanti e l’avvocato Ignazio Raniolo (ultimo ingresso in consiglio sotto il simbolo FdI) hanno rimarcato che dai dipartimenti passerà la fonte primaria del programma elettorale.