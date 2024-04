FdI non molla su Casciana, forcing dei supporter di Cosentino: l’Mpa non farà da gregario

Gela. Il pressing continua ad essere intenso. Il gruppo politico che ha scelto di sostenere l’ingegnere Grazia Cosentino, come possibile candidata a sindaco, non si tira indietro. Pure in queste ultime ore, pare evidente che non ci sarà una retromarcia. Cuffariani, renziani e pezzi sparsi che si rifanno al centrodestra, vogliono arrivare ad un sì della coalizione. L’obiettivo sarebbe un progetto amministrativo e politico, con tinte moderate ma soprattutto di centrodestra, che porti ai nastri di partenza per le amministrative proprio l’ex dirigente comunale, attuale responsabile tecnico di Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti e che gestisce la piattaforma di Timpazzo. Ormai, i supporter hanno appeso al chiodo il tatticismo e sono in forcing. Un assenso dell’intero centrodestra, al momento, non pare proprio attecchire. I meloniani di Fratelli d’Italia sembrano averne fatto una questione di principio. Non vogliono farsi bruciare sul più bello da un outsider come l’ingegnere. La loro carta messa sul tavolo della coalizione non cambia segno, rimane fissa sul capogruppo consiliare Vincenzo Casciana. Se FdI non muterà verso, magari sotto indicazione romana o palermitana, allora gli azzurri di Forza Italia non potranno esimersi dall’affiancare il loro simbolo a quello del partito della Meloni. Le incognite non mancano affatto. Tanti rimangono in una no man’s land: una terra di nessuno nella quale si muovono quelli in cerca di collocazione.