Federico: “Non ci sono alternative a FdI, in quella lista oppure non mi candido”

Gela. Nella lista di Fratelli d’Italia oppure niente corsa per l’Ars. Sono tante le voci che si rincorrono in questi giorni, ma l’ex parlamentare regionale Pino Federico esclude alternative. “Tanti mi hanno cercato e mi cercano, questo non lo nego – dice – però, io ho scelto DiventeràBellissima che ormai fa parte di Fratelli d’Italia. La mia candidatura potrà esserci solo in quella lista. Non ci sono altre possibilità”. L’ex presidente della Provincia, che da mesi lavora per un ritorno in grande stile con una candidatura alle regionali, sembra convinto che arriverà l’ufficialità, sotto il simbolo del partito della Meloni. “Quello che è accaduto con il presidente Musumeci, per la mancata ricandidatura, non incide – dice ancora – non ho ancora l’ufficialità ma sto attendendo”. Parole che sembrano escludere piani B, come quello che avrebbe potuto portare alla Nuova Dc, il progetto politico dell’ex governatore Salvatore Cuffaro. Ci sono stati abboccamenti tra Federico e Cuffaro ma non dovrebbero esserci sorprese. E’ una fase decisamente convulsa e le liste vanno chiuse a breve, peraltro insieme a quelle per le nazionali.