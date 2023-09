Ferì a coltellate i rivali, giovane indagato per tentato omicidio: effettuati accertamenti tecnici

Gela. Doveva essere un’azione da compiere nell’arco di pochi istanti, probabilmente per vicende legate a rapporti personali e ad uno scooter. Invece, chi avrebbe dovuto colpire è diventato vittima della reazione di un ventinovenne, adesso indagato per tentato omicidio. Le lame che pare i rivali volessero usare contro di lui, nei pressi della sua abitazione, sono invece diventate armi che hanno ferito almeno tre persone, una in maniera piuttosto grave. A causa delle conseguenze riportate, lo scorso giugno, uno dei coinvolti fu sottoposto ad un intervento chirurgico. Poco prima del periodo estivo, i carabinieri e i pm della procura hanno condotto accertamenti tecnici, per acquisire ulteriori elementi e valutare la dinamica. L’ipotesi è di tentato omicidio. Il ventinovenne che pare dovesse essere vittima dell’azione invece riuscì a rispondere, usando almeno una delle lame nella disponibilità dei rivali, rimasti feriti.