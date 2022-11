FI fuori dalla giunta, Greco: “E’ incomprensibile, spero non sacrifichino la città per altri interessi”

Gela. “Illogico e incomprensibile”. Sono queste le prime reazioni che arrivano dal sindaco Lucio Greco, a seguito dell’uscita di Forza Italia dalla maggioranza. L’avvocato conferma che gli azzurri sono stati centrali nel suo progetto amministrativo e allo stesso tempo più di qualche dubbio lo fa emergere, anzitutto in chiave strettamente politica. Probabilmente, non si aspettava una tempistica così accelerata e un divorzio in una fase difficile per l’amministrazione, che si trova a fronteggiare gli atti finanziari, con in testa il bilancio. “Trovo illogico ed incomprensibile, sul piano politico, che un partito come Forza Italia, da sempre uno dei pilastri della mia giunta, responsabile dell’assessorato ai servizi sociali e della sanità, nonché della pubblica istruzione e pari opportunità – dice Greco – decida di abbandonare la maggioranza senza valide ragioni, tali da giustificare una così dirompente decisione. Questa scelta appare ancor di più ingiustificata e assolutamente inopportuna se si considera il momento delicato e difficile che sta vivendo la nostra città, alle prese con gravi problemi di ordine politico, economico e sociale”. Il sindaco pare individuare una sequenza non troppo casuale, tra l’addio alla giunta in città e il varo del governo regionale (del quale non farà parte il riferimento numero uno dei forzisti ovvero il parlamentare Michele Mancuso).