Fallimento “Eurograni”, alcuni imputati chiedono l’abbreviato: coinvolti davanti al gup

Gela. L’inchiesta si concentrò su una presunta distrazione di fondi dal fallimento della “Eurograni”, tra le società più importanti nel settore del brokeraggio internazionale di granaglie. L’attenzione dei finanzieri e dei pm della procura si intensificò sull’imprenditore Massimo Barranco e sugli organismi tecnici e di controllo della stessa “Eurograni” e della “Mediterranea”, che gli inquirenti ritengono sempre riferibile proprio a Barranco e che sarebbe servita per disporre dei fondi distratti (per un ammontare di circa due milioni di euro). Davanti al gup, oggi, le difese degli imputati coinvolti hanno avanzato le proprie richieste. Alcuni hanno optato per il giudizio abbreviato. I legali di altri imputati, invece, non hanno scelto riti alternativi. Per Barranco, rispetto a diversi capi di accusa, è già stato disposto il giudizio immediato e l’imprenditore sta rispondendo alle contestazioni davanti al collegio penale del tribunale. Dal gup, inoltre, ci sono professionisti e altri collaboratori del gruppo imprenditoriale, tutti ritenuti responsabili di aver avallato le scelte che hanno poi fatto scattare l’inchiesta.