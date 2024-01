Finanziamento “Presti” a forte rischio, interrogazione Pd all’Ars e in parlamento

Gela. Risposte precise dal governo regionale e da quello nazionale. Le chiedono i dem che hanno appena depositato un’interrogazione, all’Ars, per valutare l’attuale stato dell’iter, decisamente travagliato, del finanziamento Pnrr per lo stadio “Presti”. Lo stanziamento venne ufficializzato in favore dell’ente comunale su un progetto di rifunzionalizzazione presentato dalla giunta, compresa la copertura della tribuna. Circa un milione di euro da completare con un cofinanziamento di altri cinquecentomila euro. La condizione di bilancio del municipio e una certa difficoltà nell’addivenire ad un potenziale accordo con i privati per una compartecipazione, hanno costituito limiti notevoli. Servirebbe peraltro un bando pubblico. I dem, lo aveva più volte sottolineato il componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina, temono che il finanziamento possa finire nel nulla. Il gruppo all’Ars, con primo firmatario il parlamentare Michele Catanzaro, sostiene che il governo Schifani debba dare risposte in merito al finanziamento per l’impianto sportivo che necessiterebbe di un rinnovo quasi complessivo. Il sistema di “Qualità abitare” ha condotto all’appalto per la riqualificazione dell’area della palestra. Per il resto, invece, c’è forte incertezza.