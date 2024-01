Fondi Pnrr per un nuovo sistema di recupero dei rifiuti, Impianti contesta ancora il Ministero

Gela. In ballo c’è un potenziale finanziamento, attraverso fondi Pnrr, che assicurerebbe la copertura degli ingenti costi per la realizzazione di un sistema destinato al recupero e alla trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Continua però il braccio di ferro giudiziario tra Impianti Srr, la società in house che gestisce il sito di Timpazzo e il servizio rifiuti, e il Ministero dell’ambiente. Gli uffici romani, infatti, hanno definito la graduatoria dei progetti finanziabili, senza ricomprendere quello di Impianti. Per il Ministero, non avrebbe i necessari requisiti di punteggio. Valutazioni che la società amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone ha contestato, rivolgendosi al Tar Lazio. I giudici romani hanno effettivamente indicato che per uno dei parametri del bando la valutazione del Ministero andava rivista. Secondo il legale della società in house, sarebbe stato attribuito un punteggio fin troppo basso rispetto a quelle che sono le caratteristiche del progetto.