Futsal, il Gela chiude il girone di andata con un punto

La zona playout dista adesso 12 punti, uno in meno della zona salvezza, ma alla squadra di mister Fecondo servirà un vero e proprio miracolo sportivo per restare in Serie B. La prossima gara sarà contro il Marsala del talento spagnolo Jorge Tendero e il tecnico avrà nuovamente a disposizione Jony Da Sousa, con la speranza di riuscire a chiudere qualche trattativa in settimana ed incorporare qualche nuovo giocatore all’interno del roster biancazzurro.