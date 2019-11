“FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE” ARRIVA AL CINEMA IN 800 COPIE

ROMA (ITALPRESS) – Diretto da Jennifer Lee e Chris Buck e prodotto da Peter Del Vecho, dopo il debutto record con un incasso globale di 350 milioni di dollari, il nuovo lungometraggio d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, sarà nelle sale italiane dal 27 novembre in oltre 800 copie distribuito da The Walt Disney Company Italia.

In Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle l’attrice e cantante Serena Autieri torna a prestare la propria voce a Elsa, l’attrice, cantante e conduttrice televisiva Serena Rossi interpreta nuovamente la principessa Anna, l’attore e regista Enrico Brignano è ancora una volta Olaf e il cantautore Giuliano Sangiorgi tinge di rock il nuovo brano “Nell’Ignoto” (“Into the Unknown”), che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del film e che negli Stati Uniti ha visto protagonisti i Panic! At The Disco.

