Futsal Gela ed SSD si giocano una stagione in un weekend

Gela. La SSD Gela di mister Fausciana si gioca una stagione in 90 minuti. Domenica alle 16 affronterà l’FCM Misterbianco primo in classifica sopra di 4 punti, ponendo anche particolare attenzione alla gara tra Vittoria ed Atletico Catania, con la seconda che tenterà di approfittare di un eventuale passo falso della capolista per cercare il sorpasso. I biancazzurri vengono da un periodo di forma, con 7 gol siglati nel giro di 4 giorni, tra lo Scicli domenica e il Megara mercoledì. I gelesi dovranno però fare a meno proprio di mister Fausciana, espulso durante la gara con il Megara per proteste.