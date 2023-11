Futsal, Gela in missione a Monreale per il primo brindisi

Gela. Impegno fuori casa per i biancazzurri del Gela Futsal, che sul campo della Villaurea Monreale cercheranno nuovamente la vittoria, dopo la brutta sconfitta contro il Barcellona per 2-1 a 2.5 secondi dalla fine. Sul fronte opposto, il Villaurea arriva a questa sfida forte di due successi consecutivi, rispettivamente contro proprio il Barcellona per 2-0 nella terza giornata e la settimana scorsa per 2-1 in casa dell’Arcobaleno Ispica. La squadra dovrà fare a meno del tecnico Enzo Fecondo, espulso nel turno precedente.