“Non si perda ancora una volta l’opportunità dell’università”, Ventura: “Siamo con Generazione Gela”

Gela. Non si commettano gli stessi errori di vent’anni fa, quando le sedi universitarie trovarono collocazione in altre zone, ad Enna e a Siracusa. Il presidente provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura è tra coloro che ritengono essenziale non perdere l’opportunità fornita dal polo di Macchitella lab. “Vent’anni fa, nonostante la disponibilità dell’ateneo di Catania, la politica regionale e non solo si scagliò contro il nostro territorio e i poli universitari trovarono collocazione ad Enna e a Siracusa – dice Ventura – forse, anche per la forza e l’autorevolezza dei rappresentanti politici di quelle aree. Oggi, tutto questo non può ripetersi”. Italia Viva, attraverso i dirigenti locali e territoriali, sostiene il progetto di Macchitella lab “che con Eni, Eni corporate university e l’Università di Enna, sarà in grado di assicurare un’offerta universitaria di massimo livello in materia di protezione dell’ambiente e riqualificazione delle aree industriali”.