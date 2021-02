G20, Visco “Attendiamo buone notizie ma crisi non è finita”

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione economica e finanziaria, dovrà essere supportata dalla crescita. Ci attendiamo buone notizie dallo sviluppo economico, bisogna essere cauti prima di andare avanti. Non abbiamo parlato di uscita dalla crisi, ma siamo concentrati sulle policy di supporto”. Così Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, in conferenza stampa al termine della riunione del G20 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali. “E’ stato un pomeriggio proficuo. Abbiamo parlato della stabilità finanziaria e sull’inclusione finanziaria. E’ stato espresso un ampio sostegno alla presidenza e alle priorità fissate dalla presidenza italiana”, ha aggiunto Visco. “La questione dell’inflazione è stata affrontata brevemente, le aspettative sono di un aumento in alcune zone. Alcuni Paesi potrebbero essere colpiti di più, ma questo aumento non avrà dimensioni rilevanti”, ha concluso il governatore.

(ITALPRESS).