Il Gela Calcio chiede al comune l’utilizzo del “Vincenzo Presti” e dell'”Enrico Mattei”

Gela. Il Gela Calcio ha formalizzato ieri all’Amministrazione Comunale di Gela una Richiesta di Utilizzo dello “Stadio Comunale Vincenzo Presti” e del campo “Enrico Mattei” di Macchitella per lo svolgimento delle attività della Prima Squadra di Calcio a 11 e per lo sviluppo del settore giovanile locale.

Tanti i disservizi dello stadio Presti che vogliono risolvere i due presidenti, come le pessime condizioni in cui versano il manto erboso, i gabbiotti stampa o i bagni della struttura. L’assessore allo sport Salvatore Incardona ha risposto alle dichiarazioni dei presidenti del Gela Calcio, affermando che l’erba alta insiste solo in una minuscola porzione di campo. Il manto erboso necessita infatti di un periodo di riposo prima della manutenzione programmata dal comune per la prossima stagione. Il 12 luglio è stato effettuato un sopralluogo congiunto dall’Amministrazione Comunale e dal Gela Calcio, dove sono state segnalate le criticità relative al manto erboso e tutto ciò che servirà per dare dignità agli atleti. L’assessore Incardona mostra piena disponibilità purché il dialogo avvenga con lealtà e rispetto anche nei confronti delle squadre minori e dei cittadini gelesi.