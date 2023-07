Gela Calcio sempre più vicino al ripescaggio, Dario Di Dio affiancherà Fausciana

Gela. È scaduto ieri alle 12 il termine ordinatorio per presentare le domande di iscrizione ai campionati di Eccellenza e Promozione. Il termine entro il quale dovrà essere saldato l’importo del diritto di iscrizione è fissato invece per venerdì 4 agosto. Il mancato versamento comporterà l’esclusione dal Campionato di competenza. In tal caso, la prima scelta per un eventuale ripescaggio sarà il Gela Calcio, seguito da Vittoria e Accademia Trapani. L’ufficialità arriverà tra il 4 e il 5 agosto. Le squadre aventi diritto in Eccellenza sono attualmente 31 ma il numero delle iscritte sembra destinato a scendere. Una delle squadre che molto probabilmente non si iscriverà al prossimo campionato di Eccellenza è il Comiso, seguito dal Taormina, che ha messo in vendita il proprio titolo da diverso tempo. C’è però anche chi richiede il ripescaggio in Serie D, come l’Enna e il Paternò. Così facendo l’organico scenderebbe a 29 squadre e sarebbero necessari tre ripescaggi, poiché ciascuno dei due gironi deve avere 16 squadre. La prima gara stagionale è fissata per il 27 agosto, valida per la Coppa Italia di categoria, mentre il ritorno sarà il 3 settembre. La domenica successiva inizierà invece il campionato, sia in Promozione che in Eccellenza. Ogni squadra dei due campionati avrà l’obbligo di schierare in campo due under, uno nato dopo il 1° gennaio 2003 e uno nato dopo il 1° gennaio 2004.