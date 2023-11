Gela capitale dei runner, chiusa la Maratonina: successi anche per gli atleti locali

Gela. Sono Sebastiano Foti (Catania Running Club) e Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) i vincitori della 9^ Maratonina del Golfo, Memorial Aurelia Triberio–Memorial Nunzio Cavaleri, organizzata dalla società Asd Atletica Gela che si è disputata oggi in città. Ci si aspettava la pioggia, ne è venuta fuori invece una giornata, all’inizio un po’ ventosa e che ha saputo regalare sprazzi di sole. Due i giri del veloce percorso che dal viale Cortemaggiore porta sul lungomare, per poi fare ritorno. Nell’ambito della maratonina si è corso anche il Trofeo Aisa che ha visto le vittorie, al maschile di Daniele Conti (Libertas Running Modica) che ha chiuso i 10.5 km. Tra le donne vittoria di Nina Gulino (Atletica Castello). Ottime le performance degli atleti gelesi sia nella mezza maratona che nel percorso ridotto di 10,5 km. Nella mezza maratona primi posti per Daniela Di Dio e Ilva Cicarelli nella categorie SF45 e SF60 e per Angelo Mendola nella categoria SM 70. Sfiora il podio Salvo Tilaro che si è classificato quarto nella categoria SM, migliora il suo personale Davide Amarù con una super prestazione. Da menzionare poi i tre maratoneti newyorchesi Rino e Tiziana Infuso e Lidia Granvillano che hanno ancora speso energie concludendo la gara, pur di completare il grand prix di maratonine formato da nove prove che si concluderà il prossimo 12 dicembre a Ribera. Buone anche le prove di Luigi Maria Nasonte, Salvatore Stracquadanio, Angelo Rinelli e Mirko Maniglia alla sua prima partecipazione ad una gara podistica. Nella 10,5 Km ottimo secondo posto assoluto per Sonia Alferi e terzo per Laura Granvillano.